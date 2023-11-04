القبض على حارس عقار وابنته لسرقتهما شقة رجل أعمال

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه خاصة بالشركة عمله، وبداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه.

تم بإرشاد المتهمة ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة المحلية قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه.

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 242 قضية مواد مخدرة بإجمالى 265 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,010 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39,211 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,570 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,735 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,690 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 950 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 955 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (270جرام)، 2226 قرص مخدر.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 39متهم، 173 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (57590) حكم قضائى متنوع شملت (164) حكم جناية، (18613) حكم حبس جزئى، (3216) حكم حبس مستأنف، (27794) حكم غرامة، (7803) مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.