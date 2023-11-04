برونو فيرنانديز يحقق رقمًا قياسيًا خلال مواجهة اليونايتد أمام فولهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف مواجهة مانشستر يونايتد أمام فولهام عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ونجح يرونو فيرنانديز في المشاركة مع مانشستر يونايتد في 200 مباراة بجميع المسابقات، منذ انضمامه للشياطين الحمر في 2020.

ووصل برونو فيرنانديز للهدف رقم 150 في مسيرته الكروية، حيث سجل 67 هدفاً مع الفريق الإنجليزي.

وعقب نهاية مباراة فولهام ومانشستر يونايد، قال برونو: " اظن أن الفريق قدم مستوى جيد واستحقينا هذا الفوز، نحن نعلم الوضعية التي نمر بها ولكن الأهم الثلاث نقاط".

وأضاف النجم البرتغالي تصريحاته: "نستطيع أن نقدم أداء أفضل، الآن لدينا مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا ولكن نحن مانشستر يونايتد وعلينا تحقيق الانتصار".