السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المغرب: القوات البحرية تنقذ 42 شخصا أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

 

أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدة تابعة للقوات للبحرية الملكية قامت اليوم السبت، باعتراض قارب على بعد 200 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، كان يقل 42 شخصا من مالى، أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية.

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وأوضح المصدر أن هذا القارب أبحر من مدينة نواكشوط بموريتانيا يوم 22 أكتوبر الماضى وكان متوجها إلى جزر الكنارى.

 

 

وأضاف أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم، سالمين، إلى ميناء الدخيلة (200 كلمتر جنوب الداخلة)، قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية المختصة؛ للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل.

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