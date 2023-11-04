المشدد 3 سنوات للمتهمين بترويج الحشيش

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين متهمين بترويج مخدر الحشيش في بولاق الدكرور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2023 لحيازة المتهمين مخدر الحشيش بقصد الاتجار والكسب غير المشروع.

وتبين أن المتهمين عملا في حيازة وترويج المواد المخدرة في دائرة قسم بولاق الدكرور، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وهاتفين محمولين ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.