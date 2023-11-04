لقاء حواري مفتوح بين طلاب جامعة القناة ووزير الشباب والرياضة

بدأت فاعليات اللقاء الحواري بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وطلاب جامعة قناة السويس، وأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر.

جاء اللقاء - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنظيم الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بمشاركة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وشهد اللقاء الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب لشئون للسياسات و التطوير، والدكتورة كوثر الموجي مقرر اللجنة العلمية لترقي الأساتذة و الأساتذة المساعدين للجنة الإدارة الرياضية، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، والسيد سامي عبد الكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية،

كما حضر اللقاء عديد من عمداء كليات التربية الرياضية و رؤساء بعض الاتحادات الرياضية وأساتذة الجامعة ولفيف من طلاب جامعة القناة.

وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، خلال كلمته عن بالغ سعادته بتواجد الدكتور أشراف صبحي الذي يعتبره ضيف عزيز على جامعة القناة، مؤكداً أن الجامعة تدعم الطلاب على ممارسة الرياضة لدورها الهام في بناء شخصية طالب متعدد المهارات، داعياً طلابه لممارسة الأنشطة والاستمتاع بالحياة الجامعية بكل تفاصيلها، فالرياضة تهذب النفوس وتسمو بالاخلاق مشيراً إلى أن الشباب هم قادة المستقبل، مشيداً بالقيادة السياسية الواعية للرئيس السيسي التي تسعى إلى دعم الشباب من خلال بناء وعيهم والصحيح لمدركات الأمور داخل المنطقة، لافتاً إلى أن شخصية الرئيس السيسي تحمل كثير من الرؤية المستشرفه للمستقبل مع إيمانه التام بقدرات الشباب نحو قيادة المستقبلية ولذلك يعمل جاهداً نحو تأهيل وتمكين الشباب الواعي المدرك لضرورة التغيير الإيجابي لبناء وطن قوى قادر على التغلب على التحديات التي تحيط به



وأوضح رئيس الجامعة، أن إقليم القناة يعد خط الدفاع الأول للدولة المصرية وان جامعة القناة بموقعها الجغرافي تعد خط الدفاع الأول للجامعات المصرية في طريقة توعية الشباب و زيادة وعيهم نحو قضايا الوطن

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال مشيدا بالمظهر العام التى تظهر به دائما جامعة القناة خاصة فى المناسبات الكبرى التى كان من أهمها الزيارة الأخيرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجامعة القناة في يوم تفوق الجامعات المصرية

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه يفتخر بأنه أحد أبناء كليات التربية الرياضية مقدما التحية لعمداء كليات التربية الرياضية ولجنة القطاع الحاضرين و طلاب الجامعة، موضحا أن أبناء كلية التربية الرياضية الان اصبحوا يتبؤا مناصب رفيعة فى كافة المجالات

ثم وجه الدكتور أشرف صبحي كلمته للشباب قائلا انتم الحاضر والمستقبل وانتم محور اهتمام الدولة المصرية التي تسعى لبناء جيل مدرك للتحديات التي تواجه الوطن لديه حرية التعبير يعرف مصالح الوطن جيدا ويدافع مع مقدراته، مشيراً إلى أنه سوف يقدم ثلاث رسائل فى حديثه معاهم الأولى حول الوطن وتحدياته والواقع الموجود والثانية حول قطاع الرياضة في ظل وجود لجنة قطاع التربية الرياضية و طلاب تأهيلي الدكتورة الذين يحملون راية المستقبل والرسالة الثالثة حول الذكريات الإيجابية التي تحملها جامعة القناة له حتى وصل إلى اليوم وجلوسه معكم كوزير للشباب و الرياضة و ماشهدتها تلك الفترة من سعى واجتهاد و تحدي



وأشاد وزير الشباب والرياضة، بدور الشباب المصري في التعامل مع التحديات التي يواجهها الوطن وأعلانهم فى كافة المحافل أنهم يدا واحدة مع قيادتها السياسية و جيشها مع الدولة المصرية في قراراتها رغم الضغوط التى تتعرض لها و مؤيدة لرسائل فخامة الرئيس التى تعبر أن الدولة المصرية قادرة على اي تحدى عندما يكون المجتمع كله يدا واحدة في نفس الاتجاه، موضحا أن الدولة المصرية قوية صلبة دون لدد تحافظ على أراضيها التى رويت بدماء الشهداء ولن تتخلى عن شبر واحد منها

وتحدث الدكتور أشرف صبحى عن دور وزارة الشباب والرياضة في النهوض وتطوير الدولة المصرية والتحضير لمستقبل مشرق من خلال فكر علمي و معرفة الواقع الموجود والعمل من خلال استراتيجيات محدده ترصد التقدم بالأرقام وقياس التنافسية موضحا أن الوقوف في مكانك دون أن تتقدم هو هبوط نسبي.



وتناول وزير الشباب والرياضة الحديث عن النهوض بالرياضة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة و ماشهدته من تفوق وتطور على مستوى البنية التحتية من منشأت رياضية وعلى رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية وتطوير مراكز الشباب و النهوض بحجم الاستثمارات الرياضية لبناء بطل رياضي

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتفوق الملحوظ التى شهدته الرياضة المصرية بفضل القيادة السياسية موضحا أنه أصبح لمصر بطل عالمي في كل لعبه فردية بعد أن كانت تسمى بالالعاب الشهيدة

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن الذكريات الإيجابية التي جمعت بينه وبين جامعة القناة في العديد من اللقاءات مقدما رسالته للشباب الموجود أسعى واجتهد على ذاتك دون النظر للآخرين حدد أهدافك واسعى إليها بشرف وعلم تصل إلى مرادك وتحقق احلامك بسهولة

و في كلمته - قام الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بتقديم كلمه رحب خلالها بالدكتور أشرف صبحي مؤكداً على دوره الواضح في إثراء وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2018 حتى الآن، واصفاً العمل داخل وزارة الشباب والرياضة بخلية النحل، مشيداً بجهوده الواضحه في تطوير مراكز الشباب ، ودعم الأنشطة داخل الجامعات، كما قدم "العزازي" الشكر للدكتور ناصر مندور على دعمه المتواصل للكلية، مشيراً إلى الطفره الملحوظه التي تشهدتها الكلية

وحرص وزير الشباب والرياضة على الرد على بعض اسىئلة الطلاب الحاضرين موضحا حرص وسعى الدولة المصرية لتنمية مهارات وقدرات الشباب والتي تعكس اهتمام الدولة المصرية بهم

وفي نهاية اللقاء - قدم الدكتور ناصر مندور درع جامعة القناة إلى معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تقديراً لمجهوداته وفي تنمية وعي الشباب وإسهاماته في دعم الأنشطة الرياضية داخل الجامعة.