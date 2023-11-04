3 إصابات في حادث انقلاب توك توك

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم انقلاب مركبة توك توك بمركز مطاي شمال المنيا تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الدائري بمركز مطاي، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين لمستشفى مطاي المركزي للعلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.