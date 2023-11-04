تعريف طلاب المدارس بتوفير مواد تدريبية إلكترونية مجانًا

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعريف طلاب المدارس بتوفير مواد تدريبية إلكترونية مجانًا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة مواد تدريبية وتعليمية بها شرح معمق.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أتاحت مواد تدريبية تتضمن أسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي.

مواد تدريبية إلكترونية على الوحدات الدراسية

مواد تدريبية إلكترونية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات ومواد تدريبية يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة مواد تدريبية هذه الدروس على قنوات اليوتيوب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تلك الحقيبة التدريبية تتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.