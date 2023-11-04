إصابة شخصين في حادث تصادم

أصيب شخصان في حادث تصادم تروسيكل مع توك توك بطريق شبين القناطر- قليوب في محافظة القليوبية ما أسفر عن إصابة اثنين من ركاب التوك توك، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شبين القناطر- قليوب ووجود مصابين.

وانتقل على الفور رجال المرور والإسعاف وتبين قيام تروسيكل بقطع الطريق فجأة أمام توك توك كان يمر بالمكان فاصطدم به ما أسفر عن إصابة اثنين من ركاب التوك توك وتم نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على المركبتين تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 3 مصابين من مكان الحادث بطريق ترعة الجيزاوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

والمصابون هم: خير أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وجروح وسحجات، وأيمن خميس محمد، 27 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة حوالي 10 سمنتيمترات وجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن أمين سيد، 19 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية الحمام، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعلمية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.