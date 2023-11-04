معاقبة متهم بإحراز مخدر الهيروين بالحبس سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في القطامية، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين".

المخدرات تتسبب في مشاكل صحية متعددة قد تنتهي بالوفاة، ورغم أن كثير من الأشخاص يعلمون ذلك إلا أن البعض يميلون إلى تجربتها للحصول على السعادة التي تسببها في البداية، ولكن، ماذا يحدث في الجسم عند تعاطي الهيروين أو الكوكايين؟.

ماذا يحدث عند استنشاق البودرة؟

عند استنشاق الفرد بودرة الكوكايين أو الهيروين لأول مرة يشعر بانتعاش شديد وسعادة غير مبررة بسبب دخول مخدر خارجي مع المخدر الطبيعي الذي يفرزه المخ، إذ يوجد به موصلات عصبية تسمى أندروفين مسئولة عن تخدير أي ألم يشعر به الشخص، كاصطدامه في حائط ففي البداية يشعر الشخص بألم شديد، ويتلاشى بعد 5 دقائق بسبب إفراز الاندروفين، بحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.