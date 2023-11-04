محافظ الدقهلية يفتتح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره، وتفقدوا الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر و بعرض يصل إلى 14 مترا ويضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشي سياحي ترفيهي على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت تكلفتها حوالي 678 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي انفقتها قطاعات الدولة المختلفة على محافظة الدقهلية خلال فترة تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت حوالي 162 مليار جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، سعي الحكومة لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية بما يحقق رضاهم، وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود الدكتور أيمن مختار في خدمة جميع مواطني الدقهلية والتطوير الكبير الذي شهدته المحافظة في جميع القطاعات.

ومن جهته أوضح محافظ الدقهلية، أن تطوير ميدان رمسيس تم بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولى من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وحتى كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولاً إلى ميدان أم كلثوم.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير المرحلة الأولى من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيراً إلى أن الدقهلية من أولى المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع امتداد المشاية الجديد تبلغ 50 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر.

وأكد مختار، أن مشروع امتداد المشاية الجديد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري وترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعمه الكامل للمحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في جميع القطاعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.