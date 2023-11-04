بسبب الميراث.. مشاجرة بين طرفي عائلة شهيرة بالإسكندرية

تلقي اللواء خالد البروى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بمشاجرة طاحنة بين أحد أطراف عائلة شهيرة بالمحافظة تدعي " الصفواني"، واصابة اثنان.

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص، تبين وجود مشاجرة بين طرفين من العائلة سالفة الذكر، وتبين اصابة المدعو " محمد اسعد الصفواني "، والتعدي علي سيارته الخاصة مستعرضين القوة عليه وعلى أسرته داخل سيارته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 24069، قسم شرطة سيدي جابر، باسم المدعو" محمد اسعد"، والذي اتهم فيه طرف آخر من ورثة عائلته بالتعدي عليه بالقوة الجبرية وإتلاف سيارته الخاصة وإحداث به اصابات بجسدة من جروح سطحية حسب ماذكر تقرير المستشفى الطبي، وذلك من اجل التهديد للتنازل عن الدعوى المحكوم فيها بتاريخ 23 مايو 2023 بالحبس سنه مع الشغل وتعويض مبلغ 15001.

وقال محمد الصفواني احد الاسرة، انه واسرة وباقي الورثة لن يتنازلوا عن ما تركه والدهم من اعمال وأملاك بالميراث الشرعي، وأنهم يطالبون بميراثهم منذ اكثر من 20 عاماً إلا أن الدولة أصدرت القانون الخاص بالميراث وبموجبه تم الحكم على الممتنعين عن تسليم الميراث لأصحابه بعد ان أنصفت الدولة أصحاب الميراث وتمت حمايتهم من المعتدين.