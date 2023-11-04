السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد الأن بث مباشر مباراة آرسنال ونيوكاسل

آرسنال ونيوكاسل
آرسنال ونيوكاسل

تفصلنا ساعات قليلة عن صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي آرسنال ونظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب "سانت جيمس بارك".

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تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد

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نيوكاسل يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

 

ترتيب آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
 

يدخل فريق آرسنال لقاء نيوكاسل في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف المتصدر توتنهام صاحب الـ26 نقطة، وذلك عقب مرور 10 جولات.

بينما يمتلك فريق نيوكاسل 17 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل والقناة الناقلة


من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل و أرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

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