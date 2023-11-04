تحرير 225 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.



وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (225) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق منفصل شهدت الجزيرة المستجدة بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية نتج عنها وفاة مزارع في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وإصابة نجلة شقيقه طالبة في السادسة من عمرها بطلق ناري بالفخذ الأيمن وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابة لمستشفى سوهاج الجامعي وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفي ومصابه بناحية الجزيرة المستجده دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حمدي . م . ح . ا" 30 سنة مزارع " توفـــي" إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي ونجلة شقيقه "تغريد . ا . م . ح" 16 سنة طالبة مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي ونجل شقيق الأول "محمد . م . م . ح" 19 سنة مزارع .

وطرف ثان "ياسين . ا . ع . ا" 39 سنة مزارع وشقيقه "ناجي . ا . ع . ا" 42 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية دائرة المركز .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ بندقية آلية] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثانية بسبب خلاف علي ملكية قطعة أرض بذات الناحية .



