صحة الدقهلية تنظم دورة تدريبية لتفعيل أنشطة عيادات صديقة للشباب والمراهقين

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، دورة تدريبية لتفعيل أنشطة العيادات صديقة للشباب والمراهقين، وذلك خلال الفترة من 25 اكتوبر و حتي الخميس 2 نوفمبر

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية، وبحضور الدكتورة رشا ابو زيد من الادارة العامة لرعاية اطفال السن المدرسي بالوزارة، وباشراف مباشر من الدكتور ولاء السعيد مدير ادارة رعاية اطفال السن المدرسي والمراهقين، وشملت الدورة تدريب 88 من اطباء وتمريض الوحدات بعدد 44 وحدة صحة أسرة ب7 إدارات صحية (المنصورة -السنبلاوين -طلخا -تمي الامديد -ميت غمر -اجا-بلقاس)

وتناولت رفع الوعي الصحي و تقديم المشورة والتوعية الصحية لفئة الشباب والمراهقين و أولياء أمور المترددين علي الوحدات الصحية للفئة العمرية من 10 -24 سنة

جدير بالذكر أنه تم تفعيل برنامج العيادة صديقة الشباب والمراهقين بعدد 189 وحدة علي مستوي المحافظة.