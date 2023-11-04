وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان عددًا من المدارس

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتفقد عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبوعطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالب.

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجهة إليهم.

وتفقد معرض المدرسة الذي يتضمن أعمال الطلاب التي تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

واستمع وزير التربية والتعليم، إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزي بالمرحلة الابتدائية، والذي قدم أغنية وطنية، حيث أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجَّه الوزير بتبني مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفعاليات الوزارة.

وعقب ذلك قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٤٠٣ طالبة، وتضم ٩ فصول، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارًا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.



وتوجَّه وزير التربية والتعليم والمحافظ، لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتي يبلغ عدد الطالبات بها ٣٩٧ طالبة، وعدد الفصول ١٢ فصلًا، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.