قالت طبيبة القلب ناتاليا جافريليوك، إن تناول الدهون الصحيحة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبفضل التغذية، يمكن الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، وعلى وجه الخصوص، يساعد تناول الأحماض الدهنية الصحية في الحفاظ على صحة القلب (الأوعية الدموية)، ووفقًا للطبيبة، يجب أن تشكل الدهون المشبعة، الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان، جزءًا صغيرًا جدًا من إجمالي العناصر الغذائية في النظام الغذائي اليومي.

وفي الوقت نفسه، أشارت طبيبة القلب جافريليوك إلى أن كمية صغيرة من شحم الخنزير تساعد في الحفاظ على صحة القلب؛ تأثيره مشابه لتأثير زيت الزيتون.

وزيت الزيتون هو غني بحمض الأوليك الدهني الصحي للغاية، ويحتوي على دهون "سيئة" ودهون "جيدة" أقل من الزبدة، ولا يحتوي على دهون متحولة الدهون،" استنتاج الطبيب مقتبس في "KP".

المواد المفيدة الأخرى الموجودة في شحم الخنزير هي فيتامين د وفيتامين ه والسيلينيوم والزنك، وأكدت جافريليوك أن زيت الزيتون يجب أن يؤكل باعتدال - على سبيل المثال، كجزء من شطيرة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، من المهم التحكم في كمية الملح وعدم الإفراط في استخدامه في المنتج.