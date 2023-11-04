تحرير 185 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا ، 185 محضرا تموينيا ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع ، واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 185 مخالفة تموينية منها، 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن – توقف عن الانتاج - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان – اختراق ماكينة مخبز- قضايا أخرى متنوعة)، 45 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر المقرر– بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية – بيع منتجات منتهية الصلاحية).