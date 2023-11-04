السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور رئيس الهيئة

أعضاء هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهد اليوم السبت المستشار عمر مروان، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور المستشار مسعد عبدالمقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وفود من الجهات والهيئات القضائية تزور وزارة العدل

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 جدير بالذكر أن هذه هي أول مرة يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

 

 والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار السيد رئيس الجمهورية، وأن في عهده لايُظلَم أحد.

 

 وقد تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.


 

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