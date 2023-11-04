إزالة 108 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف حملات إزالة التعديات بمراكز المحافظة ، بالتعاون المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات ، مؤكدا، على عدم التهاون في استرداد حق الدولة ، والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ، (بني مزار- المنيا- مغاغة- العدوة ) ، من إزالة 53 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية، جاءت منها، 22 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بقري، (صندفا - أبوجرج- الحسينية)، و 5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، و12 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرى ( ميانة، آبا، طنبدى، شم ) بمركز مغاغة، و 14 حالة بقريتى صفانية و بنى وركان ومدينة العدوة .

وفي مراكز ، سمالوط ، ومطاى ، و ملوى ، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 55 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها، 17 حالة تعدِِ بسمالوط بقري ، ( دفش، قلوصنا، منقطين، شوشة، اعتزاز )، وفي مطاى تم إزالة 37 حالة تعدِِ بقرى،( حلوة، بردنوها، أبو عزيز، منبال) وحالات بأحياء مدينة مطاى .

وتم حرث ورى 18 قيراطا بقرية كوم شفا لإعادة زراعتها ، وفى مركز ملوى ، تم إيقاف أعمال تعديل وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بالدور الأول علوى ، بحى شمال 2 بالمدينة بشارع سعد زغلول خلف العرفانى ، و تم الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .