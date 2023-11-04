10 آلاف مواطن يتلقون الخدمة الطبية والعلاج بالمجان فى الشهر الماضى بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الصحة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 10 آلاف مواطن، وذلك من خلال 9 قوافل طبية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخطة القوافل الطبية العلاجية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالقرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي بعدد 5 مراكز هي " جرجا، سوهاج، المنشاة، جهينة، أخميم"، بقري “ المحاسنة، القرامطة غرب، البخايتة، الشهداء، الزارة، نزلة علي، مشروع غرب طهطا، الأحايوة شرق، العيساوية”.

حيث ضمت كافة التخصصات الطبية " الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة "، بالإضافة إلى خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، والصيدلية "، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية " .