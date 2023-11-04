مركز لجراحات الأجنة وبرنامج لأطقم التمريض المصرية ببريطانيا.. مقترحات جديدة على طاولة وزيرة الهجرة

تحدث الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، عن مشروعه الطبي القائم بالفعل في مصر، بجانب البدء في تنفيذ مركز متخصص في جراحات الأجنة، لافتًا إلى تزايد الاهتمام العالمي بهذا التخصص الدقيق، والتخطيط لاستقدام خبراء عالميين ‎.

الترويج للسياحة العلاجية في مصر

وأكد “إسماعيل”، أهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر، وما تمتاز به مقومات يمكن الاستثمار فيها والاستفادة من العوائد المتميزة، وكذلك الخدمات المرتبطة بها بطريقة غير مباشرة.

مقترح برنامج تدريبي لأطقم التمريض المصرية بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية

وأكد أحمد إسماعيل، أنه يعمل حاليا على إعداد مقترح برنامج تدريبي لأطقم التمريض المصرية بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية وكلية التمريض الملكية، لرفع كفاءة أطقم التمريض لمستويات عالمية، ما يساعد بشكل مباشر على الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ويسهم في جعل مصر وجهة للسياحة العلاجية والتي تتطلب توافر عدد من المعايير المهمة، ويأتي على رأسها الأطقم الطبية المدربة والماهرة، بجانب جودة المستشفيات والانتقالات وغيرها، فجميعها عوامل مهمة نحتاج لأن تتكامل فيما بينها.

أوروبا تطلب أطقم تمريض مدربة

وتابع أن عددا من الدول الأوروبية لديه الحاجة إلى أطقم تمريض مدربة بمعاييرعالية تناسب أداء الخدمة الطبية المقدمة هناك، ويمكن للممرضين المصريين أن يكون لهم مكان في هذه الدول، شريطة تدريبهم وتأهيلهم لهذه الفرص المتميزة، وهذا ما نطمح إليه في هذه المرحلة، ‎خاصة وأنه بصدد التباحث مع مجلس التمريض والقبالة البريطاني (NMC) بشأن أوجه التعاون المشترك.

وبدورها رحبت وزيرة الهجرة بمقترحات الدكتور أحمد إسماعيل، كما وجهت على التنسيق لرفع تلك المقترحات للجهات المعنية والمختصة، من أجل وضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة، بجانب حل المشكلات اللوجيستية المختلفة، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار، تمهيدا لضخ استثمارات في القطاع الصحي في مصر.

وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث سبل تنفيذ المقترح الذي تقدم به لتدريب أطقم التمريض المصرية، بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، واستعراض مشروعه العلاجي في مصر، وأهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

ربط المصريين بالخارج بالوطن

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذا لاستراتيجية ربط المصريين بالخارج بالوطن وبمؤسساته.

يذكر أن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قد اوضحت في كلمة مسجلة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر.