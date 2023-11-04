جامعة بنى سويف أفضل 200 جامعة عالميًا والثالث محليًا فى تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور منصور، رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المرتبة ١٠١-١٥٠ عالميًا فى العلوم البيطرية محققة المرتبة الثالثة محليًا، وحصلت على المرتبة ١٥١-٢٠٠ عالميًا فى مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية محققه أيضًا المرتبة الثالثة محليًا وذلك فى تصنيف شنغهاي الدولي.

كما حصلت على الترتيب ٢٠١_٣٠٠ عالميًا في مجال العلوم الزراعية محققة المرتبة الثامنة محليًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير في تصنيف الجامعات منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة فى المؤتمرات الدولية، فضلًا عن عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

وأضافت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن التصنيف هذا العام حقق نموًا ملحوظًت مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة جهود الباحثين فى النشر الدولي وتشجيع رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي من خلال بنك المعرفة المصري.