أبناء سيتي كلوب يواصلون الفوز والنتائج المميزة في السلة والتنس

واصل أبناء سيتي كلوب هوايتهم في تحقيق نتائج وعروض مميزة في المسابقات الرسمية، وفاز فريق سيتى كلوب شبين الكوم على مركز شباب قبلى شبين 23 / 19 فى إطار دورى منطقه القليوبية لكرة السلة تحت 14 سنة بنات.

وفي دوري البنين تحت 14 سنة فاز سيتى كلوب شبين الكوم على نادى جولف العبور 29 / 18، وتحت 16 سنة بنين فاز سيتى كلوب شبين الكوم أ على نادى بنها 61 / 54 ، بعد فوزه على سيتي كلوب بنها 39 / 20 بينما فاز سيتي شبين ب على بنها 19 / 8.

وفي التنس الأرضي، فازت عليا محمد وجولين نور بالمركز الثالث زوجي في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة بنات، كما استطاعت براعم الجمباز في سيتي كلوب بنها تحقيق 35 ميدالية ذهبية في الجمباز الفني والإيروبك خلال بطولة كأس مصر ويواصلن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية.

في الوقت نفسه، استضافت ملاعب سيتي كلوب أسوان مباراة مباراة مركز شباب أدندان مع شبان مسيحية أسيوط ضمن بطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 19 سنة ، فيما استضافت ملاعب سيتي كفر الشيخ تدريبات فاركو قبل لقاء بلدية المحلة في الدوري الممتاز.