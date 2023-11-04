تعليم الفيوم  تقرر مجازاة 12 معلمة بسبب "صورة موبايل "

قامت الشئون القانونية بالتربية والتعليم فى الفيوم بمجازاة 12 معلمة رياض أطفال بمدرسة ملحقة فارس الابتدائية بمدينة الفيوم والغريب ان يصدر قرار الجزاء من الشئون القانونية بدون ذكر سبب مجازاتهم على غير العادة.

ترجع الواقعة الى قرابة شهر مضى عندما صدر قرار بنقل مدير مدرسة ملحقة فارس الابتدائية بمدينة الفيوم وتصعيد الوكيل بدلا منه وطالبت المعلمات بالإبقاء على مديرهم المنقول، بدلا من تصعيد وكيل المدرسة، وذهبن إلى مكتب مديرة ادارة غرب وطلبن الابقاء على المدير المنقول لكفاءته، لكن قرار نقل المدير تم تنفيذه وتصعيد الوكيل بدلا منه، فامتثلت المعلمات للأمر .

فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ..

وخلال هذه الفترة ظهر فيديو لأحد العاملين الذي يقوم بتدريس مادة التربية الرياضية للتلاميذ، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فقامت مديرة الادارة بزيارة المدرسة التى تبعد خطوات قليلة عن مقر الادارة ، والتقت بمدرسات رياض الاطفال ، ومرت على قاعتين، واتهمتهن بتصوير الفيديو ، قائلة طالما معاكم "موبايل" يبقي انتو اللي صورتوا ، وتم احالتهم الى التحقيق وانكروا جميعا قيامهم بالتصوير.

وبالرغم من ذلك فوجئوا انه تم مجازاتهن بخصم ثلاث أيام من راتبهم ,بينما المدير وفق الأمر التنفيذى لم ينل شيئا والعامل تم مجازاته بخصم يوما واحدا، أما المتهمات بالتصوير دون سبب واضح في الأمر التنفيذي فنالوا ثلاثة أيام.

الغريب ان المعلمات حاولن الاستفسار عن سبب مجازاتهم فقالوا لهم لانكم تستخدمون "الموبايل " وهو ممنوع بالرغم من ان هناك مواد تعليمية لابد من وجود التليفون المحمول حتى يفهم التلاميذ المادة التعليمية من المعلمة مثل مادة الموارد الرقمية والتى يتطلب ضمن التحضير لها بند يذكر الموارد الرقمية وهي تسجيل وتوثيق المشاهد للطفل والوسائل التعليمية باستخدم الموبايل او استخدام فيديوهات وتصوير النشاط...بالاضافة الى انه لم يصدر لهم اى منشور بمنع "الموبايل" او حتى تعليمات من اى مسئول بمنع حمل التليفون المحمول.

المعلمات يشعرن بالظلم جراء هذا القرار ويطالبن وكيلة الوزارة بالتدخل وانصافهم واذا كانت الواقعة التى تم اتهامهم بها هى التصوير وبالطبع قام به شخص واحد وليس 12 شخص !!!!.

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