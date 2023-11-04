محافظ قنا يُوجه بالتعاقد مع صيادلة للعمل بفرع التأمين الصحي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا عاجلًا، لبحث توفير عدد من الصيادلة للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، للتيسير على المرضى في صرف الأدوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال، مديرعام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد.

وجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بقنا سرعة توفيرعدد من الصيادلة للعمل بعيادات التأمين الصحي بمراكز ومدن المحافظة.

مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى والتيسير عليهم، لافتًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام.

يذكر أنه أثناء تفقد محافظ قنا لسير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة اشتكى عدد من المواطنين من التأخير في صرف الأدوية بسبب العجر في عدد الصيادلة، وعلى الفور عقد محافظ قنا اجتماعًا عاجلًا وجه خلاله سرعة التنسيق والتعاقد مع عدد من الصيادلة للتيسير على المرضى في صرف الأدوية.