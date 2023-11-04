جيش الاحتلال يستهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة.

وأوضحت مراسلة “القاهرة الإخبارية” تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، مؤكدة أنها تمت باستخدام 4 صواريخ.

جيش الاحتلال

وأكدت أن جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة، لافتة إلى أن الاستهداف الأخير أسفر عن سقوط 150 بين شهيد وجريح.

بوابة مستشفى ناصر للأطفال

وتابعت: "تم استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات".