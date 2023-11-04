وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان موقع مشروع إنشاء المرسى النهري

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء المرسى النهري على الساحل الشرقي للنيل بمدينة بني سويف والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر.

فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي التكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

وناقش المحافظ مع الوزير سبل إجراءات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع بتنفيذ المشروع ،الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول 320 متراً ،ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي ، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً.

حيث أشار المحافظ إلى أهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف ، لاسيما وأنه يأتي ،ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، ، بما يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

من جانبه كلف الوزير مسؤولى قطاع حماية النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل ، مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

مشيراً إلى أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف المحافظات تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الري من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .

رافق المحافظ والوزير خلال الزيارة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف شيرين حسين مدير المكتب الفني وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة

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