الهجرة: فتح آفاق التعاون بين علمائنا ومؤسسات الدولة خاصة القطاع الطبي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتدريب من أجل التوظيف.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تعاونهم مع الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني، لاستقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

ونوهت وزيرة الهجرة دعمها لجهود المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم، مشيرة إلى مشروع الدكتور أحمد إسماعيل لإنشاء مركز لجراحات الأجنة وتعزيز الخبرات البحثية في هذا المجال.



وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث سبل تنفيذ المقترح الذي تقدم به لتدريب أطقم التمريض المصرية، بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، واستعراض مشروعه العلاجي في مصر، وأهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذا لاستراتيجية ربط المصريين بالخارج بالوطن وبمؤسساته.

يذكر أن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قد اوضحت في كلمة مسجلة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر.