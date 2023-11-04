الجندي: ضرورة عمل حملات يومية لمنع احتكار السائقين للأجرة

طالب صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، بضروة عمل حملات يومية على مواقف الاتوبيسات والميكروباصات للتأكد من عدم زيادة أسعار الاجرة عن الحد المطلوب ولاسيما بعد زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الاخيرة.

وسائل النقل تعمل بالسولار

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أغلب وسائل النقل تعمل بالسولار وليس بالبنزين لذلك لا يجب زيادة الاسعار، مشيرًا إلى أن السائقين سواء ارتفع السولار أم لا، يقومون بزيادة الاجرة لذلك لابد من وضع لافتات يكتب عليها السعر المحدد مع تطبيق القانون وعمل حملات يومية لمنع احتكار السائقين لذلك.

منع زيادة أسعار الاجرة

وذكر مستشار وزير التنمية المحلية السابق، لابد من المتابعة المستمرة من قبل رئيس الحي أو رئيس الموقف لمنع أي زيادة في أسعار الاجرة، وعلى المواطن إبلاغ الجهات المعنية بأي زيادة عن الحد المطلوب وإبلاغ إدارة المرور بذلك.

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الجمعة رفع أسعار البنزين لتكون الاتي:

بنزين 80 سعر اللتر 10 جنيهات

بنزين 92 سعر اللتر 11 جنيها ونصف

بنزين 95 سعر اللتر 12 جنيها ونصف