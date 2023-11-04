بحوزته كل أنواع المخدرات.. سقوط عراب السموم بالغربية

كثف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .



وجققت الحملة النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية).

وبحوزته (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية لمخدر الهيدرو –عدد من الأقراص المخدرة– بندقية آلية وخزينتها – مسدس – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أمرت النيابة العامة بمركز أبوقرقاص بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد أبو قرقاص جنوب المنيا. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت أجهزة أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات نجدة المنيا، بوصول ، وتم نقل جثمان الشاب “إبراهيم ع. ع.” إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، حيث تم تسجيل محضر بالواقعة وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة.

تواصلت التحقيقات بشأن حادثة وفاة الشاب الذي تم صدمه بواسطة القطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد أبو قرقاص في جنوب المنيا. قد أمرت النيابة العامة بمركز أبو قرقاص بإجراء تحقيق سريع ودقيق لتحديد أسباب الحادثة.

يجري الآن تحديد تفاصيل الحادثة من قِبل الجهات الأمنية، حيث تلقت أجهزة أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات نجدة المنيا بوصول الشاب البالغ من العمر 23 عامًا والحاصل على شهادة جامعية، والذي يقيم في مركز أبو قرقاص وأجرت التحقيقات الأولية تبين أن المتوفى صدمه قطار أثناء عبوره الشرائح. تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعتبر حوادث القطارات من أكثر الحوادث تكرارًا في مصر، وتشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المواطنين. من المهم أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات لضمان سلامة السكك الحديدية وتحسين نظام الإشارة والتحكم لتقليل حوادث القطارات.

من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات في هذه الحادثة لتحديد ملابساتها ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ من جانب الشاب أثناء عبوره المزلقان أو وجود مشكلة في البنية التحتية للسكة الحديد. سنتابع تطورات هذه القضية ونقدم المزيد من التحديثات كما تتوافر لدينا المعلومات.

