عصفورة الحوادث "شنكلت" نجم السوشيال ميديا

تتقدم بوابة الوفد بالتهنئة للزميلين، سما محمد بقسم الحوادث، وعبد الرحمن سيد بقسم السوشيال ميديا، بمناسبة الخطوبة.

في حفل عائلي بهيج احتفل الاستاذ محمد البنا، والأستاذ سيد محمد، والدي العروسين، بحضور أسرة العروسين بمنزل العروس.

حضر الحفل اصدقاء العريس والعروسة، والأسرة الكريمة،

محتفين بهما على نغمات الموسيقى والزغاريد، والرقص من المحبين والمقربين.

يتقدم الزميل ياسر إبراهيم صحفي الوفد، بالتهنئة للعريس والعروسة، وأسرة العروسين، متمنيا لهما حياة سعيدة، ودوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهما المقبلة.