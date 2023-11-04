الكشف على أكثر من 10 آلاف مواطن بقوافل صحة سوهاج الطبية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 10 آلاف مواطن في 5 مراكز وهى (جرجا وسوهاج والمنشاه وجهينة واخميم) وذلك بقري المحاسنة والقرامطة غرب والبخايتة والشهداء والزارة ونزلة علي ومشروع غرب طهطا والأحايوة شرق والعيساوية من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر .





وقال الدكتور احمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والرمد والأسنان والجلدية والنساء والولادة بجانب خدمات الأشعة و والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

و قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً لافتة إلى الإلتزام بتطبيق قواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل .





تأتي تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريفالمصري "حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات .



وفي سياق متصل واصل الدكتور احمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج جولاته التفقدية للمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والتي بدأها فور وصوله المحافظة منذ يومين يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة بنوك الدم ودكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني .

تأتي تلك الزيارات التفقدية تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





ويقوم وكيل وزارة الصحة بتلك الجولات التفقدية للوقوف على الوضع الراهن ورؤية المستشفيات والخدمات المقدمة بها على أرض الواقع لتحديد أولويات عمل المرحلة المقبلة ومتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والانضباط بها .





وبدأ الدكتور أحمد حسن أبو هاشم زيارته بتفقد مستشفى حميات سوهاج وكان في استقباله الدكتور اسماعيل عثمان مدير المستشفى والدكتور هشام الشريف نائبه وتفقد ومرافقوه أقسام الأشعة والإستقبال ومناظير الجهاز الهضمي والعنايات وغرفة النفايات الخطرة وغرفة المحولات والتي وجه بمتابعتها اليومية ومتابعة الصيانة الدورية لها.

وتوجه وكيل الوزارة بعد ذلك لمستشفى جهينة المركزي وكان في استقبالة الدكتور عاصم عبد النعيم مدير الإدارة الصحية بجهينة والدكتور أمجد عادل القائم بأعمال مدير المستشفى حيث تفقد أقسام الإستقبال والمعامل والأشعة والرعايات والغسيل الكلوي والعمليات والأقسام الداخلية واطمئن وكيل وزارة الصحة على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات .





ووجه "أبو هاشم" بتدريب الأطقم التمريضية لتنمية مهاراتهم مشدداً على الإلتزام والإنضباط للفريق الطبي والإلتزام بقواعد مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضي .

وتفقد أيضاً وكيل وزارة الصحة ومرافقوه الوحدة الصحية بنزة المحزمين التابعة لإدارة جهينة الصحية.





واختتم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم زيارته التفقدية بمستشفى طهطا العام وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بها والتزام الأطقم الطبية وتطبيق قواعد مكافحة العدوى مؤكدا أنها صرح طبي متميز بالمحافظة حيث تفقد بها أقسام الإستقبال والطوارئ والأشعة المقطعية والأشعة العادية والتلفزيونية ومعامل التحاليل وبنك الدم والحضانات والعمليات والرعايات والغسيل الكلوي .

واستمع وكيل وزاره الصحة لعدد من المرضى وذويهم ومعرفة انطباعهم للخدمات الصحية المقدمة لهم وما إذا كان هناك تقصير او معوقات واجهتهم أثناء تلقيهم لتلك الخدمات .