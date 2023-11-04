150 شهيدًا وجريحًا في استهداف مدرسة الفاخورة

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، واستشهاد 150 شهيدًا وجريحًا.

محيط مدرسة الفاخورة

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة"، مؤكدة أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ.

استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال

وتابعت: "تم استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات".