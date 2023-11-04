فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا

أعلنت فصائل عراقية، مسئوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

كان قصف صاروخي قد استهدف قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

قاعدة أمريكية

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أفادت الأربعاء الماضي، نقلًا عن مصادر، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية.