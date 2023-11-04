السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا

قاعدة الشدادى الأمريكية
قاعدة الشدادى الأمريكية بسوريا

أعلنت فصائل عراقية، مسئوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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رئيس جامعة سوهاج يؤكد علي جاهزية مستشفيات الجامعة لجرحى غزة

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جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية لتقديم الدعم الطبي لجرحى قطاع غزة

كان قصف صاروخي قد استهدف قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 العدوان الإسرائيلي على  غزة

وبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على  غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

 قاعدة أمريكية

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أفادت الأربعاء الماضي، نقلًا عن مصادر، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية.

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