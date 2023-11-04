نجوم ريال مدريد ينتظرون.. مبابي

يترقب الكثيرون انتقال كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

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وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها أن نجوم الفريق الملكي مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام وغيرهم، يدركون جيدا أن انضمام مبابي أمر مفروغ منه وينتظرونه لدعم الفريق وزيادة قوته ، واكدت أن كل المؤشرات في إسبانيا وفرنسا، تفيد بأن كيليان سينضم للفريق الملكي في يونيو المقبل ،علما بأنه يحق للاعب التوقيع لأي ناد بعد شهرين.



وأشارت الصحيفة إلى أن كل من لهم علاقة مباشرة بالنادي الباريسي يؤكدون أن عملية إقناع مبابي بتجديد عقده صعبة ومعقدة ، ولفتت إلى أن تجهم كيليان مبابي في حفل الكرة الذهبية، مساء الإثنين الماضي، ووصوله متأخرا ومغادرته سريعا عزز من التكهنات أيضا بشأن الانتقال إلى النادي الملكي.



وأتمت الصحيفة تقريرها بأن إدارة الريال لا تريد أن تظهر مجددا في موقف ضعف، لأنها تدرك تماما أن ملاك النادي الباريسي سيبذلون كل جهدهم لإقناع مبابي بتوقيع عقد جديد .