50 مشروع تخرج لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية بـ آثار سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، والدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبدالعال رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني دور الطلاب ومجهوداتهم وابداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من ٥٠ مشروعا ونشاطا، كما ثمن دور أعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والأثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي أنه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وحتى العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأشرف عليها جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية.





وذكر الدكتور علاء الدين عبدالعال أن رئيس الجامعة تفقد عدد من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والأثرية لمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد أحمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد باسطنبول، والكنيسة المعلقة بالقاهرة، وأيضاً مشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، البوم على هيئة مصحف مغربي، البوم صور للطغراوات العثمانية، إلى جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والأنشطة التي نفذها الطلاب.