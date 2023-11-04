السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفقًا لما ذكرته فضائية  "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 

 

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سفير فلسطين في لبنان: نقدر موقف السيسي برفض تهجير أبناء شعبنا

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رئيس الحكومة اللبنانية يصل القاهرة للقاء السيسي

 وقال  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، إن  اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.

 

 

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