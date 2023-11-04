السيسي يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، إن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.