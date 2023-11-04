خبير: الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إبقاء مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصري على نظرة مستقبلية مستقرة يرحع بسبب التزام مصر بكل ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها الدولة بسبب الأوضاع الدولية الراهنة.

الاقتصاد المصري

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي والذي يترتب عليه تحسن تدريجي في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لدى كافة وكالات التصنيف بما فيهم وكالة فيتش، حيث تعمل مصر حاليًا على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي وذلك عن طريق بعض المبادرات ومن أبرزها عودة مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج، والتفاوض مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية وقطر لضخ ودائع بنحو 6 مليارات دولار لدى البنك المركزي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.

التحديات الاقتصادية

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن التحديات الاقتصادية تظل مستمرة بجانب حرب غزة والتي تؤثر فى الاقتصاد العالمي ومن ثم على الاقتصاد المصري ، إذ تبذل الدولة جهودًا مضنية لترشيد عميلة الانفاق والعمل على مراجعة أوجه الانفاق بغرض تقليل حجم العجز في الموازنة العامة للدولة وبدوره يتراجع مستويات الدين وبالتالي فإنها خطوة جيدة ولكنها متأخرة، حيث كانت لا بد أن تتبنى الحكومة ذلك منذ الحرب الروسية الأوكرانية.