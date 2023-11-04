السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الزيت خلال تعاملات اليوم السبت.. لتر الذرة بـ 70 جنيهًا

الزيت
الزيت

أسعار الزيت.. استقرت أسعار الزيت خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق التجارية والمحلية، وسجل زيت عافية ذرة 700 مل نحو 62 جنيها، وسجل زيت كريستال 1 لتر ذرة نحو 70 جنيها.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام في الاسواق التجارية" وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

أسعار الزيت اليوم السبت 

 الزيت

زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت 750 مل 45 جنيها.

زيت حلوة 700 مل 40 جنيها.

زيت قلية خليط 1 لتر 48 جنيها.

زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيها.

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يبحث توسيع التعاون مع الكلية الملكية للجراحين

50 عامًا طه حسين .. القومي لثقافة الطفل والفنون التشكيلية يحتفلان بذكرى رحيل عميد الأدب العربى غداً

تدريب للرائدات المجتمعيات فى قنا على الصحة الإنجابية

الخال مش والد.. توأم ضحية شبرا الخيمة يروي تفاصيل الغدر بشقيقه

الجريدة الورقية