أسعار الزيت خلال تعاملات اليوم السبت.. لتر الذرة بـ 70 جنيهًا
أسعار الزيت.. استقرت أسعار الزيت خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق التجارية والمحلية، وسجل زيت عافية ذرة 700 مل نحو 62 جنيها، وسجل زيت كريستال 1 لتر ذرة نحو 70 جنيها.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام في الاسواق التجارية" وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعار الزيت اليوم السبت
زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.
زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.
زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.
زيت سلايت 750 مل 45 جنيها.
زيت حلوة 700 مل 40 جنيها.
زيت قلية خليط 1 لتر 48 جنيها.
زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيها.