السجن المُشدد لثلاثة مُتهمين بترويج الحشيش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمعاقبة 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهم.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار والكسب غير المشروع منها.

وكشفت التحقيقات أن الكتهمين الثلاثة عملوا في حيازة وترويج المواد المخدرة في منطقة مدينة نصر، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم.