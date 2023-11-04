رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بمراكز الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون ومسؤلي القسم الهندسي والجمعية الزراعية، بإزالة حالة تعدى عبارة عن بناء مخالف من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 50 م بقرية جهينة القبلية عزبة البتانون، وتمت الإزالة كلياً، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة ١٥ لوحة إعلانية مخالفة بشارع عز الدين حافظ وشارع عبد القادر قسم الحكماء وكفر الزقازيق وشارع القومية وشارع الفتح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.