عجوز ونجله يصيبان موظف بطلق ناري بسبب خلافات الأرض الزراعية بالمراغة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي موظف في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى تعدى عليه عجوز بالمعاش ونجله بالضرب بسلاح ناري كان بحوزتهما بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "أيمن . ع . م . ط" 55 سنة موظف ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالقدم اليسرى .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "ياسر . ع . م . ط" 53 سنة موظف ومقيم بذات الناحية إتهم كل من :- "نبيل . ا . م . ا" 62 سنة بالمعاش ومقيم دائرة مركز جهينة ونجله "أحمد . ن . ا . م" 34 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري مما أدي لإصابته بسبب خلاف علي قطعة أرض زراعيه بناحية الغريزات .





كلفت وحدة مباحث المركز بضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .