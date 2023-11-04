سائقو سيارات السوزوكى ببنها يرفعون الأجرة بالمزاج.. والأهالى يستغيثون بالمحافظ

عقب القرار الذى أصدرته لجنة التسعير للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين ..

شهدت محافظة القليوبية حالة شديدة من الاستياء والتذمر بين المواطنين بسبب قيام سائقي سيارات السوزوكى الأجرة برفع قيمة التعريفة الخاصة بالركوب بنسبة تتجاوز ال 25/. الأمر الذي تسبب في حالة استياء لدى المواطنين الذين أبدوا رفضهم لقرارات السائقين العشوائية ومنتقدين تأخر المحافظة في إصدار ما يخص تغيير تعريفة الركوب .

وطالب المواطنون اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة أصدر قرار بشأن اسعار المواصلات وعدم تركهم فريسة للسائقين.

وأشار عددا من المواطنين إلى ارتكاب مخالفات عديدة ومنها في مدينة بنها عاصمة القليوبية حيث يتم تحميل الركاب في سيارات السوزوكى الملاكى بالمخالفة للقانون وكذلك تقسيم خطوط السير والعمل في المخصوص.

مطالبين بتدخل عاجل من أجهزة المحافظة اأمنية واتنفيذية لإعادة الانضباط للشارع بالمحافظة.