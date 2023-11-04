قوات الاحتلال ترفع علم إسرائيل على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت برفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية.

القوات الإسرائيلية

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدة جبع جنوب جنين، ومخيم الفوار جنوب الخليل، في الضفة الغربية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت منذ قليل في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن قواته توغلت في جنوب غزة خلال ليل أمس الجمعة.

وأصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بيانًا بشأن مجزرة مستشفى الشفاء التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي أمس، التي قصف فيها قافلة مركبات إسعاف أمام بوابة المستشفى ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وأدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سلطات الاحتلال الاسرائيلي قافلة مركبات الإسعاف خلال نقلها جرحى العدوان على غزة باتجاه معبر رفح البري.

وأشارت إلى أنه عند حوالي الساعة 16:05 انطلقت المركبات من أمام مستشفى الشفاء بقرار من منسق وزارة الصحة للتحرك باتجاه جنوب القطاع لعدد 5 مركبات إسعاف 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.