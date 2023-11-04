السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق البطولة الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت فعاليات البطولة الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف والمقامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر  في مدينة شرم الشيخ.

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الشباب والرياضة: السباحة بالزعانف تواصل صدارة بطولة العالم للمياه المفتوحة بصربيا

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وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب السباحة بالزعانف في أول أيام بطولة العالم بصربيا

سباحة الزعانف

وتشهد البطولة مشاركة 7 دول هي: الجزائر ، وليبيا، وتونس، والكويت، والامارات، والاردن،بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتقام البطولة تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بأكبر ببعثة مكونة من 37 لاعبًا.

وتضم منافسات البطولة 21 سباق للرجال والسيدات في منافسات الفردي والتتابع والتتابع المختلط وهم: 100 م زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 100 م زعانف مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 200 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 200 متر مونو (رجال وسيدات)، 3 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 3 كم مونو (رجال وسيدات)، 400 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 400 متر مونو (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة (تتابع مختلط)، 4*100 متر زعانف مونو (تتابع مختلط)، 4*50 متر زعانف مزدوجة (تتابع مختلط)، 50 متر تحت الماء (رجال وسيدات)، 50 م زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

وأقيم على هامش البطولة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغوص والانقاذ بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام برئاسة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ، وبحضور الأستاذ ايمن جبر امين عام الاتحاد العربي، والأستاذ يسري عبد الفتاح امين عام مساعد الاتحاد العربي
بالإضافة إلى مندوبي الدول العربية أعضاء الجمعية العمومية وهي: 
الاردن - الإمارات - الكويت - السعودية - الجزائر - ليبيا - المغرب.

الجريدة الورقية