محافظ الشرقية: مبادرة مشروعك نُفذت 19 ألف مشروع

بتكلفة 3 مليارات جنيه..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألف و ٦٢١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ١٤٦ مليون و١٨٧ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٩ ألف و ٢٩ مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ٢٦ أكتوبر 2023م.

قال العربي الشبراوي مدير إدارة مشروعك بمحافظة الشرقية، إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها في أنحاء المحافظة؛ مشاريع: تجارة السيراميك، تجارة المفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا.

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٠٤ مشروع بقيمة ٣٨١ مليون و ٢٤٤ ألف و ٢٠٩ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٥٢ مشروع بقيمة ٣٦٤ مليون و ٨٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٣ مشروع بقيمة ٣٤٥ مليون و ٧٤٤ ألف جنيه و ٢٥٠ جنيه.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.