فودة: شرم الشيخ مدينة سياحية توفر عملة صعبة (شاهد)

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مدينة سلام وآمنة، وهي مركز للمرونة والصلابة، حيث إنها تحت أي كوارث وسيول وزلازل قادرة على التحمل وقادرة أن تعيش، لافتًا إلى أنه يوجد مركز رصدن وكل شيء في المحافظة مرصود على الشاشات.

شرم الشيخ مدينة سياحية وتوفر عملة صعبة:

وأضاف “فودة” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة لا تبخل بشيء على مدينة شرم الشيخ، حيث إنها مدينة سياحية وتوفر عملة صعبة.

شرم الشيخ مدينة سياحية عالمية:

ونوه إلى أن شرم الشيخ مدينة سياحية عالمية ولها شروط وضوابط معينة، تتضمن النظافة وخضراء وطاقة شمسية وشوارع واسعة، وحرية الحركة، لافتًا إلى أن المدينة تضم مراكز تكنولوجية ومباني ذكية، وقاعات مختلفة، مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية صديقة للبيئة.