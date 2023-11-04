خبير: حملة كريسماس مشمس تستهدف جذب مزيد من السائحين

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والسياحي والمتخصص في علم المصريات، إن إطلاق حملة كريسماس مشمس خلال فترة الكريسماس تستهدفف جذب المزيد من السائحيين، لافتًا إلى أن القطاع السياحي إنتعش خلال العام الجاري بشكل غير مسبوق، حيث زار مصر خلال تلك الفترة ما يقرب من ١١ مليون سائح.

جذب مزيد من السائحين

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة تسعى لجذب مزيد من السائحين في الفترة القادمة والتي تتمثل في الموسم الشتوي الذي ينتظره الكثير من السائحين، نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من جو رائع بالنسبة للسائحين، إذ تتميز مصر بجوها الدافيء، وتم العمل على رع كفاءة الفنادق ورفع كاءة الكثير من المناطق الاثرية وإعادة رفع كفاءة الكثير من المتاحف حتي تتماشي مع أحدث التقنيات العالمية وتنال رضا السائحين.

الترويج للسياحة

وذكر الخبير الاثري والسياحي، أن الترويج بشكل عام في أي مناسبة يكون الغرض الرئيسي منه هو زيادة الأعداد الوافدة إلي الدولة وجلب مزيد من العملة الأجنبية، كما أنه عندما يري السائح ما يريده ويستمتع به ينتابه الشعور بالرضا مما يساهم علي حرصه علي العودة مرة آخري بل يقوم بحكي ما رأه للغير مما يعتبر ذلك ترويج سياحي ولكن بشكل غير مباشر، على حد قوله.

كريسماس مشمس

وبالامس، قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه عندما تأتي فترة الكريسماس سوف يتم إطلاق حملة بعنوان "كريسماس مشمس"، من خلال الترويج إلى الأجواء المشمس التي تتواجد خلال هذا التوقيت والجو المميز عكس الأجواء في ذلك الوقت خارج مصر والتي تتسم بالبرودة.