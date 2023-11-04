الجندي: مجمع هاير مصر الصناعي يبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2024

أكد المهندس أحمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر، أن هاير مصر طورت منتجات خصيصاً للسوق المصرية.

أشار الجندي خلال الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من مجمع هاير مصر، أن مجمع هاير مصر الصناعي يمكنه يقدم أفضل تحكم في جودة المنتجات بسعر تنافسي، كما يسهل ربط المجمع بسلاسل الإمداد العالمية لهاير.

شدد الجندي على أن مصر ستصبح مركزا لتصدير أجهزة للعالم، مشيراً إلى عملية الإنتاج ستبدأ في الربع الأول من عام 2024، وسيتم التصدير للدول المجاورة وأوروبا.

تابع أن هاير مصر وضعت خططًا للتصدير مع بعض الدول مما سيوفر العملة الأجنبية لمصر، مؤكداً على توفير منتح محلي بنفس الجودة العالمية.

أضاف أن هاير مصر على استعداد للتعاون مع الشركات المصرية في مجال الصناعات التكميلية لضمان خروج منتج بمواصفات عالية.

أكد أن هاير لديها إيمان بجعل مصر قوة صناعية رائدة في المنطقة، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030.