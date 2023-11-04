السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محافظ جنوب سيناء: مستعدون لدخول التأمين الصحي الشامل المحافظة (فيديو)

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة تستقبل  العديد من الفعاليات والمهرجانات، كما تم إقامة مستشفى بيطري للجمال، ومركز إيواء للهجن.

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 لدينا 3 أماكن لمضار الهجن

وشدد  “فودة” خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، على أهمية مضمار الهجن"، قائلًا:" دا قصة تانية خالص.. مصدر السعادة لأهالي البدو، فهو جزء من تراثهم وهويتهم، وهو موضوع حيوي، ولأول مرة أؤكد أنه سوف يتم الانتهاء من مضمار في نويبع على خليج العقبة، ومضمار للهجن في الطور، هذا العام، حيث تم البدء فيهم، ليصبح لدينا 3 أماكن لمضار الهجن".

محافظة جنوب سيناء

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء، جاهزة للدخول في المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه يوجد مستشفى دهب بتكلفة أكثر من 600 مليون ، بجانب نويبع، وسيتم افتتاحهم في مارس 2024، بجانب مستشفى سانت كاترين، وسدر، التي تم رفع كفاءتها،  مضيفًا:"عندنا في شرم الشيخ مستشفيات سبع نجوم وصديقة للبيئة".
 

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